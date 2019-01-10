〈北部〉看好高原交流道引人潮 雄獅鉛筆設觀光工廠

2019-01-10

〔記者許倬勛／龍潭報導〕國道三號增設高原交流道動工，看好帶動龍潭高平、高原地區的發展，許多建商、業主紛紛來此尋找商機。逾一甲子歷史的雄獅鉛筆廠股份公司，就斥資十億元在高原地區建廠，打造文具廠及觀光工廠，預計年中完工，可望創造逾千就業機會，帶動龍潭區產業及觀光發展。

年中完工 將提供逾千個工作機會

高原交流道位於國道三號七十三公里處，總經費十．二八億元，預計二○二一年二月完工，可分擔由龍潭交流道進出國道三號的車流量，也能強化科學園區、工業區及觀光區的聯外運輸服務。

吸引投資 建商、廠商大動作購地

龍潭渴望園區處長張邱傳表示，國道三號增設高原交流道是地方一大福音，不僅交通能更便捷，也讓更多業者願意在高平、高原地區投資，近來就有建商、廠商大動作購地，也有回流的台商想在高原地區置產，讓龍潭的競爭力逐步上升。

文具業龍頭雄獅鉛筆就看上高原、高平發展潛力，二○一六年斥資十億元在龍潭區中原路二段興建文具廠暨觀光工廠，這是該公司二十年來最大手筆的投資案，顯見看好外銷及國內觀光市場，新廠預計今年中完工。

據了解，雄獅龍潭新廠將生產學校與辦公用文具、專業美術用品，也將開發眉筆、眼線筆、皮膚標記用筆等新產品，落成後將可提供逾千個工作機會。

雄獅表示，龍潭新廠為八層樓建物，一、二樓規劃為觀光工廠及展售場所，其餘樓層為生產線，未來會結合龍潭茶鄉及客家文化，串聯小人國、龍潭大池、聖蹟亭等景點規劃「客家雄獅小旅行」，帶動當地觀光產業。

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