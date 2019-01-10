〈北部〉前經發局長疑涉貪 鄭文燦︰貪污零容忍

2019-01-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕檢方偵辦市府前經濟發展局長朱松偉，涉嫌收受全徽道安公司現金十萬元及高價紅酒、五星級飯店住宿、蘋果手機及平板電腦等，法官裁定收押；市長鄭文燦昨天在市政會議為此對主管說出重話，強調公務員要清廉服務不能打折扣，清廉是原則，更是法治，對貪污零容忍。

鄭︰市府全力配合司法調查

鄭文燦表示，朱松偉是在辦理機關技術性勞務採購，被檢舉涉及風紀問題，案件還在偵辦中，市府會全力配合司法機關調查，也期待司法機關毋枉毋縱，因為到目前為止，有餽贈、涉及金錢等，但事證還不確定，希望能查明真相。

話鋒一轉，鄭文燦要求市府同仁不論在任何職務都須清廉服務，不能打折扣，他對貪污零容忍，這是基本原則，無論大小事都是如此。

鄭文燦要求同仁注意公私分際，對政府授權公務員從事的工作，一定要秉公處理，沒有私人利益成份，排除偏見、壓力、誘惑，這樣才會做好事情，讓決策能公正、客觀、公平。

副市長組專案小組檢討

鄭文燦也說，針對此案市府已做初步整理，請副市長游建華組成專案小組，檢討行政程序是否有不足，了解原因，此案屬於技術性勞務採購，須了解機制是否有改善空間，市府的政策、建設推動不會受影響。

朱松偉在桃園升格後即進入市府團隊，一路從參議、桃園航空城公司總經理到經濟發展局長，去年十二月廿五日後才離開市府團隊，重回校園教書，堪稱是鄭文燦團隊重要幹部；昨天也是鄭文燦首度針對朱松偉案對外發言。

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