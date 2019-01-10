〈中部〉《台中》唐寶寶吹陶笛 開14桌宴請慢飛天使

2019-01-10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕以前接受 別人的幫助，現在手心向下也能助人了！全國第一個唐寶寶組成的陶笛樂團「大器樂團」，八名成員都是擁有多張街頭藝人證照的吹笛手，從前接受幫助，現在他們將商演及在街頭表演所得捐給公益與弱勢團體，昨天更首次辦桌，上山到十方啟能中心開辦十四桌，與七十五名學員及老師、志工圍爐。

周以嘉重回十方鼓勵他們不要放棄

「大器樂團」並為慢飛天使吹奏、送禮物，鼓勵他們。「謝謝老師的教導，也希望學弟妹要勇敢、快樂學、不要放棄！」大器團員二十八歲的周以嘉，小時候是十方的早療學童，什麼都不會，現在吹奏陶笛考取國內全部縣市共二十二張街頭藝巷人執照，會演奏超過二百首歌曲，連一般人也忘塵莫及。

大器團長請總鋪師辦桌 煮得軟嫩好入口

大器團長林啟通昨天帶領八名唐寶寶上大坑的十方啟能中心，請來總鋪師在十方辦桌，有蹄膀、豬排、黃金魚等，都是學員愛吃的，並且特地為學員牙口設計，煮得鮮甜、軟嫩。

圍爐外還加碼捐給十方6萬元

大器團員還準備了近廿首歌曲表演，吹笛、唱歌、彈電子琴，有民謠組曲、甜蜜蜜、寶島曼波等曲目，也表演扯鈴，秀出拿手絕活，為學員表演，最後準備福袋、禮物送給每個學員，並準備現金紅包提供抽獎，讓台下孩子們非常興奮，最後大器團員的家長加碼捐給十方六萬元辦學。

十方啟能中心為身心障礙者進行復健療育、啟能訓練，大小學員包括唐氏症、腦性麻痺、智能障礙、多重障礙和發展遲緩，像以嘉剛來時不會說話、肢體搖晃，早療畢業去上小學，直到高中畢業，刻苦學習才有現在的成就，學弟妹看到充滿羨慕，是莫大的鼓舞。

老五老基金會北屯服務中心昨天也帶著十一名獨居或弱勢長輩到超市採買年貨，由聯安人壽公司、台基電等員工當志工陪買，八十、九十歲的長輩平常行動不便少出門，這次拿著基金會準備的購物金，開心採買準備過年。

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