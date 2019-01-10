〈中部〉用餐飲翻轉未來 戴勝益南投信義辦書展

2019-01-10

〔記者劉濱銓／南投報導〕王品集團創辦人、現任益品書屋董事長戴勝益，昨到南投縣信義原鄉免費提供四百本餐飲專業書籍，以駐點二週的時間，要讓當地學子與民眾，接觸餐飲專書，盼能啟發興趣，藉由餐飲翻轉未來，催生下一個餐飲集團創辦人。

戴勝益昨還推薦一本馬卡龍書，以書中介紹的專業馬卡龍為喻，稱若能在專業領域做到頂尖，那就相當了不起了，他說，年輕時拚事業，現在則是拚志業，創立書屋是為打造良好閱讀環境，讓大家閱讀，增加文化厚度，尤其巡迴書展都是精裝本，這些書都是業界專家的畢生精華，像他就在其中獲益良多，若學生都能讀完，就有機會跟他一樣，成為下一個餐飲集團創辦人，並歡迎信義周邊鄉鎮，以及路過的遊客、民眾，抽空到此閱讀。

信義鄉公所則說，餐飲書展從九日到廿二日，在信義國中的活動中心提供民眾免費閱讀，全鄉學校配合書展，也將利用閱讀週的時間，安排學生到此看書，並歡迎鄉民多加利用，與子女共讀開拓視野、促進親子關係。

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