〈中部〉埔里仁愛公園聚賭 輸錢找小孩出氣

2019-01-10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮仁愛公園長期有年長民眾聚集下棋，衍生賭博、菸害等問題，日前有家長指控有人聚賭輸錢吵架，竟遷怒追罵一旁玩耍孩童，引發安全疑慮，鎮長廖志城昨親赴仁愛公園與長輩溝通，盼能共同維護公園治安與環境，埔里分局也強調，法律無地區差別，違法聚賭，絕對依法偵辦。

日前有民眾在臉書社團「埔里人」PO文，指市區居民重要休憩據點仁愛公園，常有長輩聚集下棋，不顧旁邊就是兒童遊戲區，公然聚賭並於全面禁菸的公園內吞雲吐霧，甚至有人賭輸錢吵架而遷怒旁邊玩耍的孩童，還追著小孩要「教訓」人，憂心孩童在公園的安全。

PO文一出引起鄉親議論，很多鎮民建議公所另規劃鄰近老人會館的一區專供長輩下棋，兒童遊戲區請還給小孩。

鎮長廖志城接獲民眾投訴，昨赴仁愛公園與長輩溝通，希望長輩能集中於老人會館附近下棋，與兒童遊戲區保持距離，也提醒長輩們賭博、吸菸涉及刑法、菸害防治法，相關單位會依法處理。

埔里分局則強調，已加強取締仁愛公園賭博行為，去年也查獲多起並移送法辦，會持續規劃勤務加強取締。

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