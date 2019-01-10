〈中部〉（彰化）紙廠偷排屍臭毒廢水 負責人起訴

2019-01-10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉華德美紙業偷排未經脫水處理的紙污泥廢水，產生有毒氣體硫化氫已超標十九倍，讓附近經常瀰漫一股「屍臭味」，居民連睡覺時都要戴口罩，檢警人員前往稽查時，還有人不慎聞入過多硫化氫發生昏眩。檢方偵辦之後，將負責人洪成國依違反水污法、廢棄物清理法提起公訴，且在起訴書中請法官切勿輕判，並且不要予以緩刑，相當罕見。

含硫化氫超標19倍

起訴書指出，華德美公司以回收廢紙為主，負責人洪成國明知產出廢水含有懸浮固體（SS）、生化需氧量（BOD）、化學需氧量（COD）臭味濃度超標，且產生的紙漿污泥無法利用，必須委託專業處理，卻為了節省處理費用，私自設暗管排放，使得污泥廢水在厭氧狀態下產生硫化氫等有毒氣體，嚴重危害當地空氣品質。

前年九月間，彰化地檢署指揮環保署中區督察大隊等單位前往蒐證，發現洪男不但私設暗管，且利用凌晨及中午時段偷排廢水，另外防止稀釋水表值過高，更以不實數據申報水量，最離譜的，業者為規避稽查，還在放流口處找來報廢車遮人眼目，並裝設電子感應反監控設備，阻擾稽查人員查證。

檢方並指出，查緝時在放流口就聞到臭味，有稽查人員深入渠溝採證，卻因吸入過多硫化氫，一度發生動作遲緩、昏眩等狀況，只好趕緊撤離，現場配備偵測儀超出爆表（可偵測100PPM，事後查證為199.1PPM），而當地居民長期受臭味所苦。

檢方籲勿輕判別緩刑

對此，洪男只坦承排放申報不實，卻強調污泥都能回收利用，但檢方追查發現，洪男不但埋設暗管排放，且紙漿污泥根本沒再回收。而附近居民指證，華德美固定中午及午夜排放廢水，深夜廢水最臭，像死豬或死雞的屍臭味，窗戶都要關閉，有時睡覺還要戴口罩；也有居民表示，半夜硫酸味會從浴室排水溝飄出，相當難聞；明聖國小老師也指證，上課期間常有臭味飄入校園，經常要關閉門窗、學生戴口罩上課。

檢方表示，硫化氫是有毒物質，該公司為節省廢水處理費，恣意污染周遭環境，洪男涉嫌違反水污法與廢棄物清理法，最重只能判處有期徒刑三年與五年，刑度不高，因此檢方除了要求沒收其不法所得七千六百七十四萬元外，也建請法院勿予輕判，也勿給緩刑，已儆效尤。

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