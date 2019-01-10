〈中部〉鹿谷、竹山冬筍產量減半 價翻倍卻無貨可賣

2019-01-10

〔記者謝介裕／南投報導〕進入冬筍產期，今年在少雨、暖冬雙重衝擊下，產量銳減五成以上，昨日價格已突破每百公斤三萬元的高行情，但卻出現無貨可供應的現象，筍農大嘆「有行無市」，只能望價捶心肝﹗

每百公斤漲到3萬元 有行無市

南投縣鹿谷及竹山兩鄉鎮，種植俗稱「冬筍」的孟宗筍面積合計約三千公頃，居全台之冠，是農曆春節重要的年節應景農產品，往年進入十二月後，平均每日筍仔市交易量至少一萬公斤以上，但目前每日交易常不到五百公斤，是三年來最「欠收」的一年。

暖冬少雨不利生長 3年來最慘

筍農說，冬筍深埋土中，要土堆微微隆起或是土壤有些裂痕跡象的地方，才可能有冬筍的存在，目前雖進入生產期，但因雨量不多，且氣溫偏高、不夠濕冷，以致挖到的冬筍，往往尚未成熟而無法運出販售，有時則是忙了老半天採不到筍。

量少價揚，鹿谷鄉公所及農會共同經營的冬筍市場，去年十一月開始受理冬筍交易以來，價格一路攀升到每百公斤三萬元，比以往同期約漲了一倍，不過，在無足夠的貨源供應下，筍農大嘆「看得到吃不到」。

鹿谷鄉長邱如平指出，鹿谷鄉年度盛事「櫻花冬筍季」活動不受影響，仍將於二十六日在石馬公園舉辦，安排剝冬筍等趣味賽，也提供冬筍料理免費品嚐。農民現在最大的希望，就是老天降下甘霖，以利冬筍成長、採收，過個好年。

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