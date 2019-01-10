〈中部〉搶春節商機 嘉縣農會推零嘴伴手禮

2019-01-10

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕農曆年將至，嘉義縣農會整合各鄉鎮市農會推出「在地食材、年節零嘴系列」，搶攻春節零嘴伴手禮商機。

嘉縣農會總幹事黃貞瑜說，不少農會為均衡產銷、提升農友收益，近幾年大力投入當令農產加工，今年縣農會與縣內各鄉鎮市農會合作，精選十三件年味零嘴行銷。

這些「唰嘴」零食有義竹玉米棒、玉米爆米花、東石杏鮑菇脆片、番路柿子脆片、鹿草黃秋葵脆片、中埔黑木耳蒟蒻乾與百香果凍飲、梅山紫蘇梅、新港黑豆米香、朴子紅豆湯、六腳土豆、竹崎柳橙巧克力及縣農會的手工蛋捲，縣農會訂購專線：05-2365111。

嘉義魚市場組合禮盒價親民

另外，嘉義魚市場昨天推出有產銷履歷的黃金鯧魚等組合禮盒，黃金鯧魚口感不輸給白鯧，價格相對親民，「嘉澎湃」售價一千六百八十元（黃金鯧魚、抱卵香魚、花枝丸、透抽、白蝦、鮭魚）、「嘉歡喜」售價八百九十元（整尾去刺虱目魚、抱卵香魚、熟白蝦、金目鱸魚、虱目魚丸、檸檬甘魚），各限量三百組，客製化自由配的鮮魚產品，每包（盒）六十至四百廿元不等，凡嘉義市民消費滿千元，即由冷凍宅配車免運費送到府，訂購電話：05-2378822。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/