〈中部〉旅客常迷路 高鐵雲林站區增指示牌

2019-01-10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕高鐵雲林站通車三年多，載客數不斷成長，乘客頻反應區內指示牌不足常迷路，雲林縣長張麗善昨天現勘，要求增設卅五面指示牌，並了解聯外道路改善系統工程進度，督促儘速完工。

高鐵雲林車站通車以來，因站區寬闊，許多路段仍在開發中，全區路牌及指示牌不足，旅客在區內很容易迷路，衍生民怨。

張麗善昨天率縣府工務處長汪令堯、雲林縣警察局人員勘察後，指示先增設卅五面指示標誌，在本月廿六日春節前設置完成，便於春節返鄉人潮，不要再讓旅客迷路。

議員促聯外道速通車

雲林縣議員王鈺齊到場關心，她說，聯外道路應盡速通車，讓土庫、虎尾大屯地區民眾快速抵達高鐵；虎尾建國里長蘇成就也陳情指出，舊西螺路的農路銜接一五八縣道的文科路應加速開通進度，降低車禍發生率。

汪令堯表示，高鐵南側道路改善工程，預定路線為高鐵站區虎興南路由舊西螺路銜接縣道一五八線文科路，將拓寬至廿四米，進度已達七四％，由於全案土地所有權人超過八百人，產權複雜，經過多場會議，已完成用地取得及發價作業，其中二筆土地地上物所有權尚未取得，若能順利取得，四月卅日前可望完工。

其餘尚有四條高鐵聯外道路工程也在進行中，預計陸續在今年六月、九月、十一月及明年四月完工，屆時就可提升用路人往返高鐵雲林站的便利性。

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