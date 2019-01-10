〈中部〉林榮三基金會出錢出力 「豐盛母親之河」揭牌

2019-01-10

〔記者林國賢／雲林報導〕由林榮三文化公益基金會協助完成的台大醫院雲林分院「豐盛母親之河圍牆彩繪」，昨天揭牌，三六一隻造型可愛的魚兒在母親之河游來游去，展現生命活力，也讓醫院環境更藝術，色彩更繽紛。

「豐盛母親之河彩繪圍牆」由林榮三基金會代表、聯邦銀行總經理林鴻聯，雲林縣副縣長謝淑亞，虎尾科技大學校長覺文郁，台大雲林分院院長黃瑞仁等人共同揭牌，黃瑞仁感謝林榮三基金會出錢出力，送給雲林縣這座充滿幸福、愛與美麗的圍牆。

台大雲林分院舊圍牆變彩繪

黃瑞仁表示，豐盛母親之河圍牆是醫院舊圍牆，原本老舊斑駁，一年多前構思改造，感謝林榮三文化公益基金會不僅出錢，還以豐富的建築經驗協助改造，結合虎尾科技大學藝術中心設計，讓這座圍牆重新有了非凡的新生命力。

聯邦銀行總經理代表出席

林鴻聯說，很高興能夠為雲林做出小小的貢獻，他的父親林榮三從小就告誡他們，必須體恤買房子的人想要一個安全的家的心情，品質最重要，即使所有房子都倒了，他所蓋的房子不能倒，這次也是本著這樣心情，協助台大圍牆改造彩繪，這片圍牆必須維持三、五十年美麗、安全，這樣才有意義。

彩繪圍牆創作者虎尾科技大學藝術中心駐校藝術家鄭元東指出，「豐盛母親之河」就是透過蘊育萬物的母親之河，呈現家的溫暖，並連結台大醫院是民眾信賴的大醫院，中台灣健康守護的精神，讓醫師如同母親呵護在地的孩子。

黃瑞仁說，彩繪圍牆還有代表雲林特色的西螺大橋意象，牆上游來游去的彩色魚群有些是醫院同仁的創作，各具特色，展現獨一無二生命力，也增加一處打卡新景點。

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