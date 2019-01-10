〈中部〉香客變遊客 新港推巷弄小旅行

2019-01-10

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮後方的大興路、宮後街，巷弄蜿蜒，保存令人驚艷的傳統工法與古厝，散發濃濃的迷人魅力，新港鄉長林茂盛昨天表示，奉天宮每年香客數以百萬計，公所正規劃巷弄特色小旅行路線，讓香客變遊客，深度體驗新港知性之美，先期規劃案三月出爐，將提報納入前瞻計畫「城鎮之心」，向中央爭取經費。

奉天宮後街 歷史建築文化驚豔

林茂盛指出，奉天宮後方有許多歷史建築都保存良好，包括雲門舞集創辦人林懷民老家與林懷民的祖父「林開泰診療所舊宅」、林家古厝、古笨港縣丞署、東興宮等，還有停業多年的新港戲院，具參觀價值，而戲院後方民宅的竹窗工法，更令人嘆為觀止。

地方文史工作者呂炎坤說，新港是嘉南平原開發最早的區域之一，因受幾次大地震摧殘，致沒有具特色的老街，奉天宮後方的大興路、宮後街巷弄，仍保有不少特色建築，並有傳統佛具店、剃頭店、命相館等，只要好好規劃，可吸引喜歡尋幽訪勝的遊客來新港慢活旅行。

先期規劃 爭取納前瞻「城鎮之心」

新港鄉公所主任秘書林文淵表示，奉天宮後方巷弄文化深具發展潛力，將向中央提報納入前瞻計畫「城鎮之心」，如果順利，巷弄中閒置房子也可活化再利用，屆時香客停留的時間延長，還能帶動地方經濟繁榮。

另外，嘉市中正路舊稱「二通」，曾是市區最熱鬧的菁華商圈，如今老街風華不再，二○一七年起文化局執行「二通老街社區活力計畫」，近期二通老街隱然有日式飲食店、藝文空間、年輕店家聚集。

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