〈中部〉《台中》卓榮泰剛上任 南下力挺王義川

2019-01-10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨主席卓榮泰九日上任即至台中輔選黨籍立委補選參選人王義川，主持輔選會議展現重視，信心喊話：「王義川這席補選是民進黨的強心針，拿下這一席是一一二四後最好強心針，民進黨會活跳跳！」王義川也說目前知名度已經突破七十％，有信心投票日一定會追上。

卓榮泰表示，從中央到地方都對王義川的表現，展現最高肯定，充滿戰鬥氣息又嫻熟地方，還說「要一個『炒麵空氣』帶回台北」，展現追蹤王義川的競選策略，他強調，上任後黨改組會與地方再做結合，配合補選立委競選總部行動，進行選戰感動大計畫，地方希望中央協助，一定全力配合。

王義川則稱卓榮泰為泰山主席，他表示宣佈參選時的知名度僅十五％，現在調查突破七十％，「發現只要認識、談話、握過手、四目相交的大多會支持我」，強調知名度已經快追上了，投票日一定會追上。

林佳龍表示，台中雖然是艱困選區，但王義川的「另類打法」在網路的討論聲量熱度已超過對手沈智慧，若民進黨籍市議員得票率能夠團結，加上在地議員的催票協助，相信王義川絕對能夠順利當選。

沈智慧透早向晨運民眾拜票

國民黨參選人沈智慧昨天則到太原綠園道向晨運民眾拜票，表示太原綠園道是都市綠隧道，未來當選後，如果可以完善周邊環境，並增加運動設施，讓市民有更多地方運動。

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