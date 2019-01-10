〈中部〉《台中》「卡緊去」龍井看花海 下週起翻耕

2019-01-10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井區中華路的油菜花、波斯菊目前正盛開，廣達八十公頃，有整片黃色的油菜花，也有整片的彩色波斯菊，甚至是油菜花與波斯菊交錯著，在藍天陽光之下隨風如波浪搖曳，連開車經過的民眾都被吸引，忍不住停車自拍，但要看要快，下週起整片花海就會被翻耕，恢復成為一般農田。

每年春耕前，龍井區農會輔導農民推廣綠肥栽培，種植油菜花及波斯菊，不但可以肥沃土壤，整片農田如同換新妝，由綠色轉變為整片黃色的油菜花及彩色的波斯菊，整條中華路就是一整片的大花海。

80公頃油菜花、波斯菊 美不勝收

此時，中華路上的花海正盛開，八十公頃的花海，民眾可看到一整片的黃色油菜花或是一整片彩色波斯菊，還可看到油菜花及波斯菊交雜著的花海，色彩繽紛，不但有熟門熟路的民眾會特地到花海拍照，也有經過的民眾被花海吸引而停車拍照。

不過，由於去年底及今年年初的雨水不夠，因此今年花海的花朵沒有去年大，但還是開得很茂盛。為了民眾可以停留更多的時間觀賞花海，龍井區農會於十二、十三日舉辦「花現龍井～百花齊放」的活動，整片花海達八十公頃，並設有花田裝置藝術及美食農特產品展售，還有一連串的活動。

花海中進行露營 將設80個帳篷

龍井區農會特在中華路一段與茄投路口農田設活動區，約兩公頃，並且首次舉辦「花田一露」露營活動，現場設有八十個帳篷，要在一片花海中進行露營，讓親子一起徜徉在花海，晚上一起看星星、聽蟲鳴鳥叫；若下雨就移到學校活動中心舉行。

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