〈中部〉農地蓋違建工廠 環團控彰化縣府放任

2019-01-10

〔記者張聰秋／彰化報導〕農地蓋違建工廠，選後湧現搶建潮？公民環保團體昨天到彰化縣政府抗議，抨擊縣府放任農地違建工廠家數繼續增加，而且目前十二處農地違建案中，有七處在鹿港鎮，即是縣長王惠美的娘家，要求縣府「即報即拆」，透過斷水斷電等行政手段遏止新違建。針對此一指控，縣府昨天加以駁斥，並指出選後違建可續蓋不會拆的說法是謠言，絕對不是事實。

全縣12處鹿港佔7處 環團籲即報即拆

昨天包括彰化縣環境保護聯盟、地球公民基金會等團體，分別持布條、海報到縣府廣場陳情呼口號，抗議縣府任由業者繼續濫用農地。環盟總幹事施月英說，目前十二處農地違建案中，鹿港鎮七處、二林鎮一處、埔心鄉三處、埔鹽鄉一處，王縣長的「後頭厝」在鹿港，鹿港出現那麼多的違建案，實在說不過去。

施月英表示，中央「即報即拆」作法就是要對農地違建亂象設下停損點，但新縣長上任後又出現農地違建搶蓋現象，選前地方盛傳「國民黨的政治人物說農地可以繼續蓋、不會拆」，選後大舉搶建，縣府破除傳聞就要拿出魄力和行動力。

鹿港人的台灣農村陣線成員許文烽表示，很多法規明明可讓縣府逕行處理，縣府又不處理，非等工廠有公安、環境污染疑慮才要處理，處理又要推給公所，等司法裁決，他要求經由斷水斷電的行政手段阻止。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀指出，法規賦予行政體系對違建案可斷水斷電、拆除地上物，而不是要等工廠有重大工安和環境污染才能有所為，讓部分業者用便宜的土地成本建廠擴廠，危及合法工廠生存和影響國土計畫，「即報即拆」是中央出錢，縣府沒有理由說不拆。

到場聲援的時代力量縣議員吳韋達說，政府應輔導業者往工業區發展，不應等危害發生才處理。中台灣公民行動陣線成員許淑惠指出，很多違建的主體都已經完工了，興建中不及時制止，日後更麻煩。

駁斥選後不會拆傳聞 縣府︰依序處理

建設處副處長陳威宏接下陳情書，他說，縣府優先拆除影響公共安全和環境污染的違建案，其他依照一般違建流程排列順序處理，違建檢舉案件依照程序查察，興建中案件移請轄區公所勒令停工，「即報即拆」從來不是縣府處理違章的主要原則，農地上違章不必然會造成環境污染，但縣府也不鼓勵興建違章建築。

另外對於地方傳聞選後違建可繼續蓋、不會拆的說法，縣府也新聞稿回應指出，民眾勿聽信不實謠言存僥倖心態，凡檢舉有案的違章建築案件，都將依法查報並列管排拆。

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