〈中部〉雲縣公告禁廚餘養豬 違者高最罰300萬

2019-01-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局昨天公告，廚餘處理只能做堆肥、掩埋及焚化及非作為動物飼料再利用；環保局長張喬維表示，根據最新公告，全縣禁止廚餘養豬，違者依廢棄物清理法最高可罰三百萬元。

環保局公告全縣廚餘處理場所為合法堆肥廠（場）、公民營掩埋場、焚化廠及非做為動物飼料以外之其他主管機關許可之處理或再利用場所，也就是明訂廚餘不得養豬。

雲林縣政府去年十二月廿五日宣佈全縣禁止廚餘養豬，前天開始稽查告發，並開出一張罰單，不過，現行中央命令是只要以九十度以上高溫蒸煮廚餘超過六十分鐘，就可以拿來餵豬，出現爭議。

張喬維說，依據廢棄物清理法施行細則，廢棄物處理是地方的權責，環保局昨天公告廚餘處理場所，即日起生效，對於有取得廚餘再利用飼料許可的養豬場，將於兩週內撤銷其再利用許可，全縣廚餘不再用於養豬。

張喬維指出，環保局即日起開始展開稽查，違者將依「廢棄物清理法」裁罰，最高裁罰六千元，未來撤銷養豬場收受餐廳廚餘許可後，仍繼續收集廚餘，將針對養豬場及餐廳進行處分，最高可罰三百萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/