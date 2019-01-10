〈中部〉嘉縣道168挖樹改種草花 民代憂變錢坑

2019-01-10

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府去年以前瞻基礎建設計畫經費，辦理「縣道一六八線道路景觀改善工程」，移植分隔島上多數路樹，改種草花，營造「一路花」大道，但有民代觀察現況後，直指移植樹木存活率低，草花生長情形不如預期，需花錢維護，恐成「一直花」大道。

原樹木移植存活率

縣府建設處長林聰利回應，移植存活率未達七十％，依契約規定補植或扣款，植栽生長狀況不良處，會要求廠商補植，兩年保固期滿後，將由植栽定期維護商養護。

林聰利表示，一六八線原有分隔島淨寬僅一．一公尺，樹穴寬度不足，樹木生長狀況差且歪斜，去年進行景觀改善，經費四千萬元，總長十五．四公里，原有植栽移植農業綜合園區，另種長年生矮灌，朴子至高鐵大道有九重葛、細葉雪茄花，太保、水上段有黃花馬櫻丹、藍雪花，分隔島頭配置蔓花生、銀紋沿街草、黃扇鳶尾玉龍草、馬蘭及紫嬌花等多年生草本植栽，以四季變化不同花栽顏色點綴，營造整體景觀及風貌，去年十二月中完工驗收。

縣議員林緗亭批評，前縣長張花冠任內做的植栽工程，現僅縣治特區路段開花情形較好，太保、水上段普通，朴子段不佳，鄉親反映未如當初宣傳可呈現漂亮的一路花大道，而且移植樹木不少乾枯死亡，有如樹木墳場，要求新縣府團隊設法改善，不能變成錢坑。

分隔島無遮蔽 對向車燈刺眼

「根本是亂花錢。」縣議員王啓澧表示，有鄉親指原有樹木可遮蔽對向來車燈光，樹木挖除後，現在晚間行駛常覺得刺眼，沿線中央分隔島種的草花，易凋謝，難維護，若枯死還要重種，質疑日後為此恐要「一直花」。

嘉縣府：會請廠商加強養護

林聰利說，現況喬木存活率約六十％、灌木約十％，請廠商加強養護；分隔島新植植栽由承攬廠商保活二年，存活率應達百分之百，新植大部分植栽非耐旱，保固期到後養護不易，將請廠商就合約內容及實況，檢討擬出處理方案。

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