〈中部〉15年少一半 雲林去年出生人口創新低

2019-01-10

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣去年新生兒人數四一○○人，創下歷史新低，甚至比十五年前足足少一半；縣長張麗善指示縣府各相關單位研擬鼓勵生育對策，朝向結合中央政府資源，推動○至六歲托育經費由政府買單規劃，刺激生育。

研擬○至六歲托育 政府買單

雲林縣政府戶政統計資料至去年十二月底止，雲林縣總人口數共有六十八萬六○二二人，比前年減少四三五一人，其中遷出比遷入多一一八七人，死亡人數又比新生兒多三一六四人，以每個月近四百人速度流失。

縣府民政處戶政及新住民科長王厚然表示，雲林老人人口比例約十七％，從二○○八年開始，新生兒與死亡人數出現黃金交叉，之後，每年新生兒人數都減少，去年創下有統計資料以來新低，與十五年前相比足足少了一半。

民政處長張政國說，人口減少是張麗善縣長很重視的問題，已指示民政、社政、教育等相關單位著手研議更多利多政策，提升生育意願。

計畫處長李明岳指出，雲林縣新生兒每胎補助八千元，目前中央雖有托育補助、祖孫托育福利，但對家長的刺激仍不足，加上現有○至六歲的托育政策相當零散容易混淆，計畫處正盤點現在中央、地方及民間的資源，希望能夠整合，推出讓民眾真正有感，且能鼓勵扶育孩子政策。

結婚五年、育有一子的李小姐表示，她原本與丈夫計畫生育二名子女，但生了兒子後，發現家中經濟似乎無法負擔育兒經費，加上好的保母難找，自己又不能辭去工作專責帶小孩，只好打消生第二胎念頭，如果政府在托育、教育及台灣經濟發展都能給出更好期待與政策，她會重新考慮再生第二胎。

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