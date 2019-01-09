〈南部〉台南市首座消防史料館 農曆年後開放

2019-01-09

〔記者劉婉君／台南報導〕市定古蹟原台南合同廳舍部分空間化身為首座消防史料館，開放時間令人期待，消防局表示，目前尚待複驗，預計要等到農曆年過後。不過，內部展示規劃已大致就定位，除了台南消防沿革介紹、歷史文物展等，還有消防、救災任務的體驗。

日治台南最高建物 監控市區火災

一九一九年，日籍營造商住吉秀松成立日治時期台南最早的義消組織「台南消防組」，一九三○年，約六層樓高的中央高塔落成，是當時台南市最高的建築物，可監控市區的火災發生，如今站在高塔上，能見度好時仍可看到高雄興達發電廠的煙囟；高塔兩側的合同廳舍於一九三八年完工。

硬體已修復 軟體部分尚需改善

台南合同廳舍修復工程硬體部分已於去年完工，兼具第七救災救護大隊中正分隊廳舍及消防史料館功能，消防局表示，史料館軟體部分尚有少部分細節需要改善，將配合廳舍部分一併開幕，詳細時間尚未確定，民眾欲進入參觀還要再等一等。

中正分隊分隊長謝國豐表示，消防史料館展示空間為一樓至三樓，與新竹的消防博物館不同，不僅有消防體驗，還有消防文史。一樓介紹合同廳舍的前世今生、昔日設於中央高塔的銅製警鐘及台南消防先驅住吉秀松的事跡，還有一輛設置有手搖警報器的古董消防車。

二、三樓包括清領時期以來歷代的消防相關文物及照片，還有一面台南消防記憶牆，記載台南重要的消防事件及在救災過程付出生命的打火英雄。另外也有消防、救護勤務介紹，民眾可以在這裡體驗消防人員全副武裝出勤時的負重，也可以透過情境布置及ＶＲ地震搜救任務體驗。

而中正分隊內迄今仍保留一根早期的滑杆，可讓消防員從三樓迅速滑到一樓，但因位於辦公廳舍區域內，一般民眾無緣參觀，在史料館的樓梯間，則有模擬展示。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/