〈南部〉行銷咖啡 應建立產銷平台

2019-01-09

記者王涵平／特稿

「只會種、不會賣」，東山咖啡豆在國際評鑑獲佳績，亮麗成績背後卻是農民面對咖啡豆囤積的窘境，農政單位或可考慮建立有公信力的產銷平台，提供買賣雙方充分的產銷資訊，為東山咖啡打開更寬廣的通路。

每年的東山咖啡季活動在咖啡豆採收期舉行，但除了幾家較具知名度的咖啡館不缺人潮外，一七五咖啡公路沿線的咖啡產區就鮮少看得到遊客人潮，此外，咖啡館也是遊客購買咖啡豆的主要據點。

農產品產銷向來是問題，東山咖啡產業也不例外，事實上，市府、西拉雅國家風景區管理處等單位在行銷方面的努力不能抹殺，但農產品價格漲跌有時，如果能建立常態機制，讓農民感受輔導的誠意，相信政策執行可以更接地氣。

農政單位或可考慮輔導設置具有公信力的在地產銷平台，農閒可以提供各種生產技術、銷售資訊或交流活動，生產季則可讓農民在「行口」青果收購大盤之外，有另種銷售管道可以選擇，而有意收購咖啡豆的咖啡館業者或消費者，也可在平台獲得資訊直接向產地採購，地產地銷，對賣、買雙方都有好處。

新市府團隊上任，市長強調無磨合期、無蜜月期，但面對長此以往的產銷困境，相信農民不會希望政策是因循以往，而是能看到新人新氣象。

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