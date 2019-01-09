〈南部〉產銷失衡 台南東山咖啡降價求售

2019-01-09

〔記者王涵平／東山報導〕東山區已成台灣咖啡主要產地，近年來種植面積增加，產銷卻出現失衡，農民面對囤積咖啡豆，無奈降價求售，由最好時期一公斤日曬生豆可以賣到七百元，現在降到六百到六百五十元，憂心血本無歸，希望相關單位協助因應。

生豆每公斤700元降為600元

東山咖啡種植歷史從日治時期開始引進，官方統計目前種植面積約五十公頃，年產量約六萬公斤，但不少農民因配合政府檳榔樹轉作政策，加上東山咖啡知名度逐漸打開，種植面積有增加的趨勢。

種植面積增、氣候佳致盛產

東山咖啡農表示，咖啡豆是高經濟作物，相較椪柑等果樹，管理卻較為輕鬆，因此不少農民開始改種咖啡樹，只是咖啡豆採收期長，人工採收等生產成本隨之增加，高單價的咖啡豆如果沒有通路，就擔心血本無歸。

農民表示，前幾年碰上霸王寒流、颱風豪雨等氣候，咖啡豆產量減少，日曬的生豆品質好的話，每公斤七百元以上都還有人收購，但近兩年風調雨順，農產品盛產，咖啡豆也不例外，而咖啡豆紅透就得採，採豆一天的工資一千二百元，都得當日付現，加上肥料等成本，不少農民家中出現咖啡豆囤積情況，每天都在想如何才能將咖啡豆賣出去，最後只得降價求售，今年日曬生豆每公斤跌至六百至六百五十元。

囤積量增、工資高 憂血本無歸

農業局表示，長期以來透過咖啡豆評鑑比賽、咖啡季等活動，希望持續提升東山咖啡豆的知名度，但如何讓咖啡豆產銷順利，將會到地方了解農民需求。

農業局：將與觀旅局合作行銷

此外，計畫與觀光旅遊局合作，希望讓國內外遊客獲得充分資訊如何前往東山咖啡產地，以及到哪些地方可以買到咖啡豆，再者，也會尋找各種可能的通路，協助農民生產的咖啡豆上架，讓咖啡愛好者盡可能就近能夠買到優質的東山咖啡產品。

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