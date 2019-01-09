〈南部〉高雄LV級蜜棗 進軍香港超市

2019-01-09

〔記者陳文嬋、葛祐豪／高雄報導〕高雄蜜棗產季到來，市府農業局與外貿協會合作，明起進軍香港水果嘉年華十二天，行銷LV級蜜棗、芭樂等，開拓香港知名連鎖超市的新市場，每週訂單蜜棗五百公斤，昨更有中國四川企業參觀集貨場，目前已有十多家中國業者接洽，預估今年蜜棗外銷可望增加二至三成。

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