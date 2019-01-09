〈南部〉20米剩3米 橋頭百年雨豆樹遭暴砍

2019-01-09

〔記者蘇福男／橋頭報導〕橋頭區明德新村保有五棵百年雨豆樹和一棵巨榕，珍貴老樹卻慘遭砍伐對待，其中二棵百年雨豆樹從二十米高，硬是被攔腰砍到只剩下三米，如同木棍，手法凶殘，護樹團體「高雄愛樹人」代為申冤，要求農業局列入珍貴老樹保護。

優美老樹變光禿木棍 護樹團體申冤

高雄愛樹人團長莊傑任指出，明德新村是日治時期日本政府的宿舍，當時日人在門前種植整排雨豆樹，國民政府接收後，將日本宿舍改建為國軍眷村明德新村，至今還保留五棵百年雨豆樹和一棵巨榕，樹圍兩人無法環抱，二○○九年時任縣長楊秋興曾將五棵雨豆樹提報珍貴老樹，但當時國防部以有售地考量為由，予以拒絕。

莊傑任說，百年雨豆樹慘遭居民不當修剪和斷頭砍伐對待，其中二棵三年前被不當修剪，至今樹形依然無法恢復，另二棵原有二十米高，日前卻遭居民砍成只剩三米，目前僅剩一棵雨豆樹還保持優美樹形。

盼提報列管保護 農業局今實勘

高雄愛樹人連同這五棵雨豆樹和一棵巨榕向農業局提報為特定紀念樹，希望市長韓國瑜能重視高市老樹不斷被胡亂斷頭修剪的現象，協助老樹保護，並用法規嚴格禁止斷頭修剪，農業局今天（九日）將實地鑑定會勘。

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