〈南部〉恆基推月子中心 恆春半島首設

2019-01-09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島醫療資源匱乏，留鄉生產的比率低於一成，恆春基督教醫院首度規劃設置三間「月子中心」，讓恆春半島的媽媽不僅可以本地安心生產外，更可以享受貼心的坐月子服務。

首位入住月子中心的媽媽表示，家人都忙於工作，加上還有一位一歲多的孩子需要照顧，決定選擇在恆基辦理產後自費住院，不僅能夠安心坐月子，家人也可以就近關懷照顧，讓她感到便利又安心。

近期啟用的「月子中心」，有三個自費套房，安排婦產科醫師定期巡視關懷產後狀況，護理人員也會到房內評估媽咪產後復原及協助母乳哺餵及脹奶處理等，還有兒科醫師巡視嬰兒身體健康狀況。

獲母嬰親善醫院認證

恆基院長陳志成表示，為了提供恆春半島媽媽和寶寶優質的醫療，去年全力申請「母嬰親善醫院認證」，順利在今年初就收到「母嬰親善醫療院所認證合格證書」。

陳志成認為，去年恆基接生了二十六個嬰兒，恆春旅遊醫院接生一個嬰兒，留在恆春生產的比例比前一年度有提升，恆基決定催生恆春半島首處「月子中心」，期盼增強更多產婦留在半島生產的意願，家中長輩可以方便地照顧到女兒或媳婦。

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