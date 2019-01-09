〈南部〉台南市警消加給延遲發惹議 市府：月底發

2019-01-09

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市政府去年拍板定案，今年將發放警消人員繁重勤務加給津貼，但一月一日卻未如實發放，打擊基層士氣。為此，市議員呂維胤要求相關局處檢討說明；不過，這項福利也引起國、民兩黨攻防。

市府：行政流程趕不及所致

前台南代理市長李孟諺去年五月宣布將於二○一九年發放警消津貼，但今年一月一日卻未如實核撥，打擊基層士氣。呂維胤因而邀集相關局處說明；對此，消防局和警察局皆表示，由於十一月中才開始行政程序，行政流程來不及趕在一月一日發放，但一月的加給分別會在一月底和二月初發放，之後則如期核撥。

不過，這項議題也引發國、民兩黨攻防。由於呂維胤認為延誤發放加給顯見行政效率不彰和沒有「無縫接軌」，此舉是陷台南市長黃偉哲於不義；但國民黨南市黨團書記長蔡育輝稍晚則強調，這項加給明明是藍營努力七年終於讓市府同意，而且也經由議會通過，市長黃偉哲是延續原市府的執政團隊，市府也有多位主管留任，要說是陷黃市長於不義，恐怕是太為黃市長護航了。

蔡育輝強調，除要求警察局和消防局盡速發放外，也希望能每三個月預撥發放繁重和危險加給基準，讓警消真正感受市府美意。

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