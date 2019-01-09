〈南部〉搶新選區立委 老將、新秀表態

2019-01-09

〔記者邱灝唐、洪瑞琴、萬于甄／台南報導〕台南市下屆立委可望增一席，目前除現任立委葉宜津、陳亭妃、王定宇及林俊憲都勢必要尋求連任外，國民黨的高思博、謝龍介都被點名，時代力量及基進黨也都表示不會缺席，而多位藍綠議員都傳出有可能參選，尤其是新增的一席更是兵家必爭，鬧熱滾滾。

另隨著台南市長黃偉哲上任，台南第二選區立委出缺，補選將於十四日登記、三月十六日投票。民進黨目前有前勞動部次長郭國文、全國黨代表陳筱諭爭取黨內提名，國民黨雖然尚未提出人選，但議員謝龍介的呼聲相當高，而國民黨南市議會黨團昨天更召開記者會，強調全力支持謝龍介參選。目前人在國外的謝龍介則說，還在評估中，如果黨中央最終要他出戰，再困難他都會承擔。

由於國民黨表示屆時會請高雄市長韓國瑜前來輔選，延續去年六都市長選舉的「韓流效應」，但民進黨市黨部主委黃先柱認為，立委補選和九合一選舉不能相提並論，前者並沒有足夠大的環境讓國民黨「造勢」，所以「韓流」無法吹進台南。

針對下屆選區新增的一席立委，選區包含永康、新市及新化。外界看好的民進黨籍議員林宜瑾已表態爭取，不過，日前宣佈退出立委補選的前立委李俊毅也傳出可能要來這一區選；而現任立委王定宇因選區也包括永康，是否會選新選區？也受到外界注目。國民黨籍議員林燕祝則是遵從黨意，若黨有需要將全力以赴。

此外，前副市長顏純左、前議長賴美惠、前市議員賴惠員、農委會副主委李退之等人的動向值得關注，上述多人的選區可能都是挑戰現任立委葉宜津；而出國深造的林飛帆是否返鄉投入選戰，也都將成為關注焦點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/