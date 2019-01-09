〈南部〉台南市下屆立委增1席 新選區：永康、新化、新市

2019-01-09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕立法院與行政院已協商定調，二○二○第十屆南市立委新選舉區劃分，依中選會版本，將由現行（第九屆）五席增加至六席，新增的一席即是人口最多的永康區劃出來，與新化、新市併成一個新選區。新選區劃分方案尚待一月底前完成公告才算數，不過目前各黨菁英已紛紛開始佈局，選舉煙硝味傳出。

二選區立委補選 10日起領表

另，第九屆立委台南市第二選舉區立委補選，將於一月十日起領表、十四日登記，三月十六日投票，目前已知有國民黨謝龍介、民進黨郭國文及陳筱諭等三位選將可能各自爭取政黨提名並參選，南市選舉委員會表示，配合中央選委會公告，南市第二選舉區立委補選作業，一月十日起領表，十四至十八日登記，三月十六日投票，參選人競選經費最高金額一千七百六十四萬一千元。

南市選委會表示，中央選委會的立委補選公告是在一月四日，因此在公告之前，戶籍在該選區的選舉人有投票資格，被選舉人也有資格參選。

中央定調 下屆立委新選區

立法院與行政院已協商定調，二○二○第十屆南市立委新選區，立委將由目前的五席變成六席，就南市選委會報送中央選委會方案，與現行選區的差異重點，第一選舉區，將官田區劃出，併入第二選舉區。第二選舉區，將新市區、新化區劃出，另納入由第一選舉區劃出的官田區而成。

第三選舉區，將中西區劃出而成。第四選舉區，將原第二選舉區之新化區、新市區與原第五選舉區的永康區合併而成。第五選舉區，由原第三選舉區劃出中西區與原第四選舉區安平區、東區成大里等十六里、南區組成。

第六選舉區，永康區劃出，另納入原第四選舉區東區小東里等二十九里，與原第五選舉區的仁德區、歸仁區、 關廟區與龍崎區組成。

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