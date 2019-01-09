〈南部〉冷泉加熱變溫泉？ 意外捧紅柴山雙泉

2019-01-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恆旭的「柴山冷泉加熱變溫泉」說，引爆網友討論，卻也意外捧紅柴山雙泉—龍目井湧泉與硫磺泉，打狗文史再興會社理事與柴山會以在地角度，述說這兩處高雄的隱藏版美景。

龍目井湧泉、硫磺泉 高雄隱藏版美景

打狗文史再興會社理事陳坤毅指出，日本時代的柴山下，確曾有將冷泉加熱設置溫泉場的紀錄，但與觀光局長所提內容仍有滿大的落差。

龍目井湧泉其實是清代鳳山八景之一「龍巖冽泉」，此湧泉水系是在百多年前，內惟庄與龍目井庄聚落的重要民生水源，用於灌溉、養殖。

他說明，將冷泉加熱成為溫泉的地點並非龍目井，而是南側不遠處的「硫磺泉」，清代有文獻記載，這裡的硫磺泉是壽山岩層中豐富的珊瑚、藻類、貝殼等沉積物，在細菌經無氧作用後產生硫化氫成分，混合地下水湧出，是硫化湧泉的一種。

陳坤毅表示，日治時期看上硫磺泉發展潛力，高雄州政府開發成溫泉浴場，將冷泉加熱而成，後來還規劃旅館、料理屋、自動車市區接送，成為郊區名勝之一。戰後已不見高雄溫泉浴場，現址位於石頭公北側，溫泉浴場舊址旁的溝渠，豐雨期仍會由駁坎及溝底裂縫湧出泉水，溝底常見白色水泉花，還能聞到明顯的硫磺味。

雙泉均枯竭 要發展湧泉產業須先復育

長期參與柴山生態保育的柴山會總幹事楊娉育認為，柴山冷泉目前面臨水源逐漸枯竭問題，龍巖冽泉去年出泉僅短短兩個月，其他都呈乾涸，平原地區湧泉水環境快速水泥化，阻擋雨水下滲，若要發展柴山湧泉相關產業，必須先進行湧泉水環境復育。

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