〈南部〉總量管制抗空污 高雄環局促中南部攜手

2019-01-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市冬季空品不良，環保局長袁中新表示，高雄每年秋冬季節因東北季風空品不良，面對四到六成是境外移入污染，又受到中部地區污染影響很大，他建議環保署應推動中部以南空污總量管制，並力促中南部縣市政府攜手合作，一起努力對抗空污。

建議環保署推動 中部以南空污總量管制

高市昨天除了美濃站普通外，橋頭、前鎮、小港、林園等四個測站達紅色警戒，其餘全呈現橘色提醒，對敏感族群不健康，成為全國空品最差地區。

環保局表示，台灣冬季盛行東北季風，高市正處於弱風尾流區，東邊又有中央山脈阻擋，因此冬天風速很低，水平擴散很差，加上冬季混合層高度降低，大氣垂直擴散的範圍更加受限，東北季風沿途夾帶的污染最終進入高雄後就會快速累積、但消散緩慢，導致冬季常見高雄空氣品質獨紅的情況。

環團：興達電廠燃煤機組提前除役

地球公民、高雄鳥會等環保團體昨發出聲明，要求興達電廠燃煤機組提前除役，並於原址更新燃氣機組，避免永安濕地因電廠開發遭到破壞。

袁中新表示，將以總量管制為架構，推動實質減量、優化管理，協調台電調整比例，如秋冬空品不佳，改燒天然氣，夏天空品佳再燒燃煤又兼顧電力需求大。

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