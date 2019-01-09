〈南部〉竹田自來水裝設意願低 不到4成

2019-01-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東地下水源豐沛，居民對申裝自來水意願兩樣情，潮州鎮六年多前取得六成七鎮民的裝設意願書，去年第一期工程完工，不到一年時間已有三千六百戶向鎮公所申請接管，但是隔壁鄉鎮竹田鄉，自來水普及率僅有百分之一點二四，至今仍未能突破民調關卡，裝設意願不到四成。

地下水源豐沛及需付費 普及率僅1.24％

竹田鄉公所分析，地方鄉親反應兩極，主要與民眾用水習慣及自來水收費有關，即使免費裝設延管，民眾還是得付水錶安裝、規費等，約兩千五至四千元不等費用，後續也必須按月繳交水費。

但也有竹田鄉民認為，竹田地下水質大不如前，用水安全與健康息息相關，很多人都到加水站載水，可見對乾淨用水的需求。

鄉長：下鄉說明 盼突破民調6成關卡

竹田鄉長傅民雄表示，近年公所陸續接獲反映水質問題，將持續下鄉說明，希望儘早達成超過民調六成的目標，讓自來水系統儘早進到竹田。

潮州鎮公所則指出，屏東縣政府首創「接管前補助」，直接將補助款撥給水公司，便民服務提升申報意願，目前第一期工程已有三千六百戶向公所提出申請，進度超乎預期，鎮公所今年將進行鎮內其他地區延管工程規劃。

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