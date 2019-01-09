〈南部〉屏東／杜絕魚目混珠 午仔魚訂放養標準

2019-01-09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的養殖午仔魚產量佔全台八成，且以外銷為主，為提升品質及食品安全，漁業署於林邊區漁會召開說明會，擬訂未來除魚苖放養量確實申報，每公頃魚塭產量以五十噸為上限，期杜絕不肖盤商及養殖戶「魚目混珠」。

每公頃魚塭產量以50噸為上限

目前午仔魚外銷需具備產銷履歷、屏東水產雙認證或檢驗報告等等，但有部分貪圖方便的盤商或養殖戶，利用合格者的人頭銷售漁獲，合格戶擔憂台灣午仔魚的品質信譽受影響。

近日年關將近外銷需求增加，漁業署廣徵意見後，訂定每公頃魚塭產量四十噸為原則，上限則為五十噸，超過者除檢附魚苗單據、放養量，並由屏縣府前往認定該戶實際養殖情況。

漁業署：非產銷履歷驗證戶將檢驗

漁業署並強調，具產銷履歷驗證業者，依法檢附產銷履歷證書及該產品的出售追溯碼即可免附檢驗報告，但非產銷履歷驗證戶，將派員檢驗。

屏縣養殖協會籲養殖戶加入產銷履歷

屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，民間魚肉俗諺「一午、二鯧、三鮸」的版本，午仔魚始終「獨佔鰲頭」，為了讓更多消費者能接受午仔魚，籲請養殖戶加入產銷履歷，從源頭控管，落實申報放養量，再搭配安全用藥養殖，讓午仔魚產業更具競爭力。

台灣午仔魚去年出口達八千一百多噸，其中六千噸外銷中國，屏東林邊、佳冬到枋寮因氣溫適合且水源乾淨又豐沛，共養有超過三百公頃午仔魚，一般午仔魚約長到八兩左右出貨，目前池邊價一台斤約一百二十元以上，接近年關，後勢上看一百四十元。

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