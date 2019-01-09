〈台北都會〉台北未徵收道路劃機車格收費 恐惹議

2019-01-09

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲預計全市機車格全面收費，分四階段執行，首先於商圈收費，最後階段則是一般巷道。不過，台北市議員吳世正指出，市府未提出縝密配套措施，恐導致機車族在社區巷弄違規停車問題更嚴重；再者，許多巷道還是未徵收私人土地，市府劃線收停車費恐出現法律爭議，只是現在沒有地主告市府。

停管處主秘張仲杰認為，大法官曾作解釋，在私有地劃停車格收費沒有問題，而市府針對個案也要有徵收為公有道路用地的計畫，不能收了停車費就不管地主；近年來，市府慢慢在巷弄劃設機車停車格，被劃設的私地主也可向市府主張，市府會較優先徵收土地，被劃停車格後反而有機會徵收。

但市府徵收預算有限，優先徵收機車停車格私有地，是否會排擠其他私地主徵收權益？停管處長張滋容表示，有跟負責徵收道路的新工處討論過，以劃設汽車停車格的私有地來說，停管處每年編列兩千萬元挹注徵收費，且可對地主開立證明，請新工處優先鑑價徵收，新工處尚未反映問題。

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