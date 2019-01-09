〈台北都會〉世中運籃賽選拔奪冠 台北「南湖」將為國爭光

2019-01-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕世界中學生籃球錦標賽將於四月十二日至廿日在希臘伊拉克里歐舉行，台北市立南湖高中男子籃球隊參加代表隊選拔賽，一路過關斬將，在冠軍戰以七十四比五十九的比數，戰勝高雄市高苑工商，榮獲男子組冠軍，將代表台灣前往希臘參賽，為國爭光，揚威國際體壇。

北市教育局指出，世界中學生運動會由國際學校體育總會（International School Sport Federation）主辦，簡稱ISF，針對十五至十七歲在校學生選手所舉辦的國際運動會。為提升青少年參加國際運動競賽的競爭力，選拔國內中學生優秀籃球運動代表隊，參與ISF主辦的「世界中學生籃球錦標賽」。

選拔賽於本月五日至七日在師大附中體育館登場，男子組有十三支隊伍角逐遠征希臘的ISF代表權。南湖高中參與選拔賽首場對上松山高中，以七十比五十七勝出，接連賽事勢如破竹，連連勝出光復高中、能仁家商，冠亞軍爭奪賽更以七十四比五十九戰勝高苑工商，獲得冠軍，贏得出國比賽資格。

南湖高中男籃教練王顥宇表示，今年球隊遇到些許挫折，在最不被看好的狀況下，男籃能贏得選拔賽冠軍，真是不可思議，是無比重要的里程碑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/