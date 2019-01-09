〈台北都會〉組「北高夜市聯盟」 民間熱官方冷

2019-01-09

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、葛祐豪／台北—高雄報導〕台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜即將會面，眼見高雄夜市推起「高雄幣」，又有韓國瑜代言，台北市夜市業者也想趕搭韓流，對外宣稱北高雙方幕僚已率先洽談要組「北高夜市聯盟」。但韓國瑜昨受訪時只拋下一句：「目前先顧自己，先有立足點才有出頭天，先把高雄市的商圈做好！」給了軟釘子；柯昨受訪也僅表示樂觀其成，推稱「理事長若要交流就交流」。

韓：先顧自己 柯︰要交流就交流

寧夏夜市觀光協會理事長林定國昨受訪表示，合作是民間先行，由他跟高雄民間友人先搭上線，也與市府幕僚談論或支持，盼各地夜市都能串聯，但面對韓國瑜冷回應，北市府也否認雙方幕僚有討論。

高雄市觀光局長潘恆旭則說，台北市寧夏夜市主打的是千歲宴，並未針對環境改造，「我不太了解北高夜市要怎麼連線？」比較有可能的是六合夜市與寧夏夜市，成為北高的重點示範夜市，可對海外推廣。

劉奕霆︰雙方幕僚仍未聯繫討論

北市府發言人劉奕霆則表示，雙方幕僚仍未針對此事進行聯繫與討論；北市府顧問周榆修昨受訪指出，城市交流絕對是好事，業界也一定比官方更了解地方商圈生態。

林定國昨受訪說，近幾年台灣網路搜尋最熱門關鍵字是「夜市」，超過「台北一○一」跟「故宮」，再加上韓國瑜想發展觀光產業帶動「吃住行遊育購」六大產業，因此才想要串聯全台夜市，先由台北夜市組聯盟，再跟高雄合作，讓觀光客多留幾天，「多留一天，經濟增加一天。」

寧夏夜市理事長︰透過公關辦活動

對於具體將怎麼合作，林定國說，農曆年前是每個夜市最忙碌的時候，預計年後才有時間談論合作細節。但他已有想法，如透過公關舉辦大規模活動，或旅客到北高夜市可享有優惠，也可推出兩市吉祥物—台北「熊讚」跟高雄「高雄熊」的合作紀念品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/