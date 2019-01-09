〈台北都會〉捷運車站 台北市民有命名權

2019-01-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨通過「台北市台北都會區大眾捷運系統捷運車站命名更名或車站站名加註名稱作業要點」修正案，未來興建中的捷運站可透過i-Voting網路投票命名或更名，預計一月底前公告實施，但在新北市並不適用；因此，興建或規劃中的萬大線、環狀線南北環段，在台北市境內的車站，台北市民都可發起i-Voting命名或更名，而同一條路線跨到新北市後，新北市民則無發起命名及更名權。

新北市民無發起命名及更名權

興建中的台北捷運萬大線，因位於台北市廈安里、忠勤里交界的LG03站，被命名為「廈安站」，引起在地居民及文史工作者不滿，質疑為何不取名更具在地意義的「南機場」；位於永平國小前的LG05站被命名為「永和站」，也因名不符實，同樣引起在地民眾反彈。

納入i-Voting 兩週後公告實施

民眾從二○一七年爭取網路投票至今，i-Voting始終沒有成案，台北市政府終於在昨天通過作業要點修正案，首次納入i-Voting機制，未來台北市轄內興建中的捷運車站，地方民眾可自主發起i-Voting網路投票，替捷運站命名或更名，預定發函新北市政府告知此事，兩週後就會公告實施。

捷運局指出，現行捷運車站命名的做法，是由捷運局函請捷運車站所在地的區公所徵集民意，並邀請當地里長、民意代表及機關學校等召開車站命名會議，捷運局再提報評審小組審議並簽請市府核定後公告。

僅限還要一年以上才完成的車站

而修正後的做法，捷運局主秘王偉表示，考量i-Voting程序得跑半年以上，因此可命名或更名的捷運站，僅限還要一年以上完成的車站，也就是捷運路線整體完工前三年半至四年。

以萬大線為例，由於已開工一段時間，但預估二○二五年才會完工，因此適用民眾以i-Voting提案更名；而規劃中的環狀線，台北市境內的南北環段車站，未來都可由民眾命名，但北環段越過淡水河的新北市境內車站，捷運局稱，因新北市政府決定維持現行做法，就不適用網路投票。

更名須達到可投票人數八％連署書

捷運局也提醒，以興建中的LG03廈安站提案更名為例，只有車站周邊五百公尺內的十八歲以上里民可投票，還得比照公投方式，先爭取地方里民達可投票人數八％的連署書，才能進入i-Voting程序，投票結果得超過可投票人數的四分之一，才能通過更名。

命名同意票須超過可投票人數四分之一

而未興建的新車站命名，捷運局表示，雖免去連署，但命名提案會由區公所先提三個名稱，再開放民眾於網路提出兩個名稱，通過審查的名稱才能進入i-Voting程序，同樣只有車站周邊五百公尺內的十八歲以上里民可投票，且同意票得超過可投票人數的四分之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/