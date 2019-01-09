〈台北都會〉40歲女性 新北首例流感重症死亡

2019-01-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市出現流感併發重症死亡的首例！瑞芳區一名四十歲女性有肥胖、慢性病史，未接種流感疫苗，去年十二月十二日起出現咳嗽及發燒等症狀，病情急轉直下，廿日宣告不治，經確診為流感併發重症致死。

未接種流感疫苗

新北市衛生局說明，首例死亡個案患有膽結石及肥胖（BMI值大於70）等病史，未接種流感疫苗，去年十二月十二日起，陸續出現咳嗽、流鼻涕及發燒症狀，四天後至醫院急診就醫，當日轉加護病房治療，但病況持續惡化，廿日急救無效死亡，確診為流感。

衛生局疾病管制科科長許玉芬指出， 新北市自二○一八年十月進入流感季以來，共出現廿四名流感併發重症病例，超過七成為五十歲以上民眾，高達九成有慢性病史，且未接種流感疫苗，本週起流感進入流行期，預計農曆春節前後達疫情高峰。

許玉芬強調，今年社區流行病毒株主要為H3N2型及H1N1型，與公費流感疫苗株相同，施打疫苗是預防流感最有效方式，符合公費資格的民眾應儘速至廿九區衛生所及合約醫療院所接種。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/