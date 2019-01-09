〈台北都會〉基隆輕軌 今召開可行性研究會議

2019-01-09

〔記者俞肇福／基隆報導〕捷運民生汐止線延宕多時，台北市捷運局去年十二月底決定採民生東路版本，送交中央環評，基隆地方又出現重啟民汐線延伸基隆的聲浪；基隆市政府交通旅遊處長李綱說，捷運民生汐止線與基隆輕軌案，二者之間不會有影響；基隆輕軌在汐止樟樹灣也預留共構空間，可以銜接捷運民汐線。

接著綜合規劃 6到7年可完工

李綱指出，基隆輕軌案今天將在行政院召開可行性研究會議，接著綜合規劃作業，約六到七年可以完工。

爭取捷運延伸到七堵聲浪再起

捷運民汐線第二階段路線，將走民生西、東路，並經新社后橋跨越基隆河，最後在汐止區公所設終點站，全長約十七．四公里。

基隆也爭取民生汐止線延伸到七堵「百福社區」，共三站、約四．二五公里，地方最近又出現重啟聲浪。

預留共構空間 可銜接捷運民汐線

基隆市議長蔡旺璉出身百福社區，他認為，捷運應該以基隆市交通運輸來考慮，捷運民汐線是舊案，當初因基隆市的財力無法負擔，現在民汐線捲土重來，站在議會的角度，當然是建請基隆市政府，讓中央將捷運延伸到基隆。

副議長林沛祥指出，基隆通勤到台北上班、上學的人口，至少有四萬人，每天透過火車與國道客運上下班，如果未來有捷運，對於上下班、上下課的基隆通勤族有很大幫助，這是行政機關需要思考的。

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