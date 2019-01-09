〈台北都會〉走訪板橋林家花園 侯友宜要規劃美食觀光路線

2019-01-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜昨天視察國定古蹟林家花園（林本源園邸），並走訪沿途市場與寺廟。侯友宜表示，林家花園是板橋古城發展的核心，也是重要的觀光景點，希望未來能夠結合文化、歷史、生態及周邊美食，規劃觀光旅遊路線。

侯友宜說，未來將以捷運府中站或高鐵板橋站為起點，推出結合歷史文化、生態與市場美食的觀光旅遊路線，並改善周邊停車問題。

結合市場小吃 推廣古城區文化

他提議，林園可以在不破壞古蹟與不影響周邊環境的前提下，設計夜間光雕，帶動夜間觀光旅遊。他還推薦黃石市場的魷魚羹、芋粿及壽司等美食，逛逛當地的美妝服飾店，品味傳統市場之美。

侯友宜認為，林園附近部分房舍年代久遠，多是四、五十年的老舊房屋，與古蹟相鄰產生層次落差感，無法呈現整體美感，建議透過都市更新或老屋拉皮方式，改變建物外觀及結構。

文化局表示，將透過「點亮林園」計畫推廣古城區文化，結合旅宿業、特色美食、美妝服飾及攝影業等，串聯傳統工藝匠師及各級學校資源，以園邸為傳統藝術文化教學核心，建構在地文化知識學習系統，並提供表演平台。

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