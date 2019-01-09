〈台北都會〉傳產拚轉型 新北市府推「招商一條龍」

2019-01-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到新莊副都心的宏匯廣場視察工程進度，工程預計明年四月可完工營運，隨後並到五股工業區，參訪世界首創環保科技咖啡紗的興采實業。新北市政府經發局指出，將推出「招商一條龍」的服務，希望吸引全球企業，讓新北傳產成功轉型。

「專案經理」全程協助 「教練團」聯合把脈

經發局表示，「招商一條龍」政策將為有意願投資新北的業者排除投資障礙，每位業者會有「專案經理」從頭到尾協助，廠商不用面對市府多個窗口；「預審制度」視投資案的類別，找各局處經驗豐富的公務員協助，包括工務、城鄉局、經發局、環評、交評，社會局和衛生局等，統一審查條件；「教練團」聯合把脈，提供廠商諮詢。

新北市政府經濟發展局表示，宏匯廣場是新北與民間業者合作的招商案，總投資額達四十二億元。全案除購物商場、餐飲、商業辦公室及公共停車位外，更引進日本Sony Music旗下現代流行音樂演出場館進駐。

業者盼調降ＢＯＴ案房屋稅

市長侯友宜昨天到宏匯廣場和五股工業區視察投資環境時，宏匯集團提出多項希望市府協助的事項，其中包括「調降ＢＯＴ案房屋稅」，表示ＢＯＴ案地上物在合約期滿，就要還給政府，若能適度調整更能帶動民間投資公共建設。

侯友宜：由稅捐處納入研議

侯友宜表示，將由稅捐處納入研議，強調市府的立場是協助業者及早營業，排除投資困難。

此外，業者也希望市府打通思源路上福德三街至中央路間的分隔島，讓頭前重劃區和新莊副都心能直接連通；也盼市府協助認養基地旁的願景公園（中港大排願景館及周邊場地），打造共融遊戲場。侯友宜承諾，交通局、水利局將積極協助。

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