〈北部〉榮總玉里分院設安寧病房 週五揭幕

2019-01-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕南花蓮、北台東過去都沒有醫療院所開設安寧病房，導致癌症末期病人如不願接受積極治療，只得選擇花蓮市、台東市的醫院，家屬長途往返十分辛苦，台北榮總玉里分院爭取經費成立安寧病房「圓馨病房」，將在本週五正式揭幕。院長趙建剛說，希望給南區病人提供舒適、有尊嚴的安寧照顧。

玉里鎮位於花東縱谷中心，往花蓮市要九十公里，原本玉里的衛福部玉里醫院、台北榮總鳳林分院及玉里慈濟醫院皆無安寧病房，南區民眾萬一罹患癌症末期，想要接受安寧照顧就得去花蓮市的慈濟醫院、門諾醫院以及衛福部花蓮醫院，三家醫院共廿七個安寧病房床位；若往南到台東市有安寧病床的聖母醫院、台北榮總台東分院也是要九十公里。

台北榮總玉里分院院長趙建剛說，由於南區居民反映急需安寧病床，看到很多癌末家屬南北奔波的辛苦，開車到花蓮單程至少一小時四十分鐘，因此整建十床安寧病床，今年元旦起先開五床，目前已有四床病人入住，都是玉里地區的癌末患者，視需求增加床位。

北榮玉里分院安寧病房「圓馨病房」將在十一日週五舉辦揭牌儀式，現場也舉辦鳳林分院、玉里分院日照中心成果展。趙建剛說，鳳林、玉里分院的日照中心從去年八月開辦，目前各有廿人、十五人接受服務，而院方最近也獲得善心人士捐贈「全自動洗澡機」，照顧者如一個人無法替失能者洗澡沐浴，就可到醫院預約使用。

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