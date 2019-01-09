〈北部〉花蓮港推動者紀念公園 二度遭破壞

2019-01-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕日治時期第五任花蓮港廳長、花蓮港建設的推動者江口良三郎紀念公園，又再傳出遭仇日份子破壞事件，這次沒破壞到紀念碑本體，而是旁邊的二面簡介牌遭到損毀，江口良三郎相片全被括除，噴漆寫上「皇民愚毒、無恥奴性」、「無知無恥」等文字，這已是近年第二次遭破壞，但每次都沒有抓到兇手。

江口良三郎是日治時期第五任花蓮港廳長，主張花蓮建港的重要人物，上任後自行籌款三萬元，在「鳥踏石」（今花蓮市境內）沿岸建造防波堤供漁船停泊，江口逝世後，當地居民與官員為其立碑與銅像紀念，但銅像已被破壞，僅剩石碑，縣府文化局在九十七年於港邊自行車道旁設置江口良三郎紀念公園，內有一座紀念碑、二座解說牌和一處日式鳥居。

紀念公園除了早期銅像曾被破壞，二○一三年六月時曾被發現公園的石碑、解說牌都被遭人噴紅漆，塗鴉留下「一九三七.七.七」紅字，令人聯想到七七蘆溝橋事變，引發地方居民議論，不過當時也查無兇手，最後文化局自行派工清潔；而最近又被人發現簡介牌遭人損毀、噴漆上反日言論，解說牌幾乎完全被破壞，相片都被刮掉不堪使用。警方呼籲說破壞公物適用刑法「毀壞器物罪」，處二年以下有期徒刑，拘役或五百元以下罰金。

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