〈北部〉花蓮四八高地 春節大波斯菊迎賓

2019-01-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣觀海勝景「四八高地」，能將七星潭海景盡收眼底，今年花蓮縣政府在入口處撒滿大波斯菊種子，拜日照充裕所賜，預計紅、白、桃紅及粉色花朵將在春節前後綻放，遊客站在小丘上，可同時捕捉花海及遼闊無垠的湛藍太平洋，成為新打卡勝地。

四八高地又稱奇萊鼻，獨特的海階地形，能夠居高臨下，加上一百八十度無遮蔽的視野，是眺望七星潭月牙灣海岸的最佳地點，一旁還有自二次世界大戰留下的戰備坑道，兼具自然美景及歷史故事，成為花蓮知名觀光地。

年後入口放置曼波魚石雕

縣府農業處長羅文龍說，針對四八高地上的大草地，已在月初重新整地，並撒下大波斯菊種子，預計農曆年前後綻放，作為迎接春節觀光人潮的「迎賓花海」，年後也將在入口放置曼波魚石雕，作為生態園區的入口新意象，並同步提升戰備坑道的維護與規劃。

爭取三點四億強化北區景觀

他強調，四八高地及坑道已由軍方撥用給縣府管理，未來也將納入七星潭的整體規劃中，盼能進行綠美化及閒置空間再利用，其中縣府向中央爭取到三點四億元，未來則會強化四八高地、一九三線延伸到海濱大道、東大門的景觀設置，讓花蓮北區成為東部的好望角。

觀光處長唐玉書表示，針對地方民眾提出的未來七星潭觀光願景，包括特色市集與旅遊景點串接等，縣府針對市集設置地點，將重新盤點空閒土地後規劃設置，目前七星潭大橋下較受青睞，將由新城鄉公所先行規劃管理，再串聯沿岸漁場及清水斷崖的觀光體驗，豐富花蓮地區的旅遊行程。

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