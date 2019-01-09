〈北部〉讀書免錢跳票？ 宜蘭縣府：營養午餐優先

2019-01-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙選前主打「吃飯免錢、讀書免錢」訴求，要補助全縣國中小學生營養午餐、學雜費及書籍費，根據估算，光是營養午餐費，每年就要編列三億元，外界揣測，補助學雜費與書籍費財源難尋，競選支票恐跳票；縣府秘書長林茂盛回應，沒有跳票問題，推動時程以補助營養午餐優先實施，盼在下個學年度上路。

營養午餐一年要三億元

林姿妙的「吃飯免錢、讀書免錢」，補助對象是宜蘭縣一百所公立國中小學生，營養午餐一年要三億元，補助書籍費與學雜費兩億元，合計五億元。

縣府︰午餐盼下個學年度上路

縣府教育處說，現階段研擬如何推動補助營養午餐，學雜費則由行政院全額補助，家長不用負擔，沒有補助問題，至於書籍費屬於代收代辦費用，各校使用書籍不同，收取額度不一樣，縣府是否補助，尚未接獲指示。

補助營養午餐便是龐大開銷，讀書免錢財源更難尋覓，林姿妙在選舉後期已很少再提讀書免錢，競選看板僅掛免費營養午餐，不免讓人聯想讀書免錢，會不會不辦了？

縣長檢討府內業務 籌集財源

林茂盛澄清說，讀書免錢一定會兌現，現階段以補助營養午餐優先，林縣長將陸續聽取各局處業務簡報，檢討府內業務，決定如何籌集財源，補助學雜費及書籍費只是緩一緩，等到補助營養午餐上路後，再研議推動。

林茂盛強調，已經確定補助營養午餐，比補助學雜費及書籍費優先上路，相關政策有先後順序，絕不會跳票。

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