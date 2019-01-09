〈北部〉竹市街頭藝人認證 首度開放團體報名

2019-01-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市兩年一度的街頭藝人資格認證審查即將開跑，文化局表示，即起到十五日止受理報名，廿七日辦理認證審查，今年首度開放「團體」報名。

新竹市從二○一○年開辦「街頭藝人認證審查」，吸引各地藝文表演好手報名，二○一四年起開放縣市街頭藝人換證，並改為兩年一試，平均通過率達六成；累積已有四百六十三名合格街頭藝人。

文化局表示，今年街頭藝人認證審查分表演藝術、視覺藝術及創意工藝三類，不分國籍都可報考，以展演技巧與台風、觀眾互動性、表演內容適當性、展演設備與其他創意等四大項評分，平均達八十分以上者就可通過審查，成為合格的街頭藝人，可在站前廣場、迎曦東門城、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、十八尖山、青草湖、二二八公園等八處場地申請演出。

文化局表示，年滿十六歲都可報名參加，團體組最多以六人為限，未滿廿歲須檢附法定代理人同意書；外籍人士須檢附有限期限至少六個月以上合法居留證或工作許可函（證）影本，洽詢電話：03-542-0121轉306許小姐。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/