〈北部〉竹縣府組織再造 將增補社工師

2019-01-09

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長楊文科昨天要求縣府組織再造，以事權統一、專業、便民服務為原則，部分局處業務將整併。他並要求縣府人事處依監察院指示，在二○二五年前將社會處社工師員額從目前八人，補足到卅七人。

楊文科說，社會處社工師編制八名，實際只有四人，新竹市、苗栗縣卻各有十五、十七人在職 ，所以將做人力調整。

此外，都更業務在國際產業發展處、財政處都有辦理，將研議是否讓財政處相關業務和人力回歸由國發處負責。

至於「建築線指示」業務，目前由國際產業發展處和工務處辦理，楊文科希望兩局處討論後調整交由同一單位負責，不再分都市計畫區內、外，讓法令解釋趨於統一，鄉親不再無所適從。

楊文科並認為國際產業發展處業務涉及「國際」事務者趨近於零，將重新命名、定位為「產業發展處」。

但計劃新增「都市設計審議科」或將國發處的都更科改名，做好未來都市設計與審議工作。

此外，針對新竹縣去年選前的地價稅暴漲爭議，縣府地政處將在農曆年前，對符合辦理更正公告地價相關規定案件重開地價評議委員會，目前已完成六成申請案的複查，本月十五日可望全部結束。

地政處分析發現，陳情者地價稅上漲六到十倍不等，但新竹縣去年公告地價漲幅約僅二到四倍，研判除公告地價調整，納稅義務人去年新購有土地或因重劃區減半徵收優惠結束等造成部分鄉親地價稅暴增，另外賦稅採累進稅率也是關鍵。地政處已請稅捐局提供地價稅相關資料，以比對、分析且提出因應對策，供重開地評會評議時參考。

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