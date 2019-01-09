〈北部〉《苗栗》奧林匹亞機器人賽奪金 廖家問特殊選才進成大

2019-01-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國立竹南高中三年級學生廖家問從小就接觸機器人領域，國中時更不辭辛勞每週從苗栗到台中拜師學藝，於二○一六年參加國際奧林匹亞機器人大賽，於足球項目擊敗卅幾國六十幾支強敵，「踢」下金牌，也因此透過大學特殊選才甄試，順利進入國立成功大學電機系，成為校史首位以特殊選才管道進入成大的優秀榜樣。

創竹南高中紀錄 征戰國內外

廖家問說，國小時受到老師賞識，發覺於數理、機械上別有天分，因此加入機器人社團，開始鑽研程式撰寫、機器組裝等，而在新竹科學園區擔任工程師的父親也大力支持，甚至適時給予技術指導，父子協力思考克服問題。

而上國中後，廖家問每週末皆由父親接送至台中求名師指點，三年來不間斷，也多次參加國內外各項大小賽事，從中汲取經驗累積實力，終於在二○一六國際奧林匹亞機器人大賽足球項目上一舉摘金。

也因為投身鑽研機器人及參與國際賽事，使得廖家問更認真學習數理知識，並為出國比賽苦練英文，連帶提升學業成績。

想專攻無人機精準定位領域

透過機器人領域的傑出表現，使得廖家問參加特殊選才管道如願錄取第一志願成大電機系。廖家問說，未來將專攻無人機精準定位領域，盼能學以致用，一展長才。

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