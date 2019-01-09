〈北部〉大溪中正公園 旅遊服務站3月營運

2019-01-09

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪中正公園前身為大嵙崁公園，是大溪第一座公園，日治時代設有大溪神社、相撲場、公會堂，是老大溪的生活重心，也是文化地標。市府風景區管理處推動大溪老城區觀光「慢城」計畫，位於木藝博物館一號館對面新建的旅遊服務資訊站，於去年底完工，並以年租六十萬元完成委外經營的招標，預計三月初開始營運，將提供各項遊客諮詢服務，也提供餐飲、紀念品販賣服務。

斥資一億元分三期在中正公園進行的崖線步道工程，連接北側的和平老街入口廣場、橋頭電梯廣場及南側的鎮南宮廣場，於崖邊視野較佳處設計懸臂鋼構外推平台，也已全數完工，可方便遊客居高臨下俯視大漢溪的河階地形、地質樣貌及秀麗景致。

早在崖線步道工程完工前，市府考量大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯有十六公尺落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客大呼吃不消，因此闢建透明景觀電梯，前年初啟用後，公園以無障礙升降梯方式進行遊程串聯，提供遊客可輕鬆愜意漫步在無障礙旅遊坡道上，進入大溪吊橋欣賞大漢溪河谷地景。

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