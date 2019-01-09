〈北部〉清真寺旁豬腳店 店招惹怒穆斯林

2019-01-09

〔記者許倬勛／平鎮報導〕位於平鎮區忠貞市場內的龍岡清真寺，有近一甲子歷史，是桃園穆斯林的信仰中心。然而，上個月間清真寺旁開了間小吃攤，店家大剌剌地把「豬頭」招牌掛在清真寺招牌下方，引起穆斯林的強烈不滿、視為魯莽的挑釁，向議員陳情要求小吃店撤除招牌。店家對此低調回應說，設置招牌前沒想太多，月底前會撤除招牌，尊重不同信仰。

伊斯蘭教視豬為不潔之物

龍岡清真寺建於一九六四年，當時因滇、緬游擊部隊撤台的教親及眷屬無法常到台北清真寺誦經禮拜，透過中國回教協會向各地教親募捐，在中壢購得三九二坪土地，先建造可容納一百五十人的禮拜殿，一九八九年間增建為現今規模的清真寺。

最近有穆斯林發現，上月間寺廟旁新開的一家小吃攤，就把印有「豬頭」的招牌設立在清真寺招牌下方，讓視豬隻為不潔之物、禁吃豬肉的信徒們為之氣結，「光看到就令人作嘔」，要求店家撤除招牌。

雖未觸法 教徒陳情被冒犯

記者昨中午走訪這間小吃店，有三組客人在店內用餐，生意似乎未受影響。但前來清真寺禮拜的民眾說，伊斯蘭教徒忌豬是基本的常識，雖然店家沒觸犯法令，但大可不必把「豬頭」的招牌就掛在寺名底下，此處前來祈禱的移工很多，可能會造成「台灣人不懂尊重其他宗教」的想法，相當不妥；也有民眾認為，豬肉是國人愛吃的食物，只是一面小招牌應該無傷大雅。

店家允諾月底前拆除爭議招牌

市議員舒翠玲表示，自小吃店招牌設置後，許多穆斯林就向她陳情表示遭到冒犯，她於日前前往會勘，經與店家協調，店家表示當初沒想太多，造成穆斯林的誤會覺得很抱歉，為表示對不同信仰的尊重，會於月底前將爭議的招牌撤除。

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