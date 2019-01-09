〈北部〉角板山賞梅趣 拍照上傳送好禮

2019-01-09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕復興區角板山行館梅花季「賞梅童樂趣」，將於十二日至廿日在角板山行館梅園登場，市府風景區管理處規劃六大活動區、六大活動，邀請民眾揪團前往賞花。

週末梅花季 5成梅花將盛開

觀旅局表示，梅園栽種的三百餘株梅樹，目前已陸續綻放約二成，估計到週末時會有五成梅花盛開，民眾可把握時間前往賞花，且只要在現場拍照並打卡上傳照片，就有機會把限量的角板山文創桌遊紀念品帶回家。

占地二公頃的角板山行館梅園，三百多株的梅樹種植了卅餘年，是北台灣最大賞梅景點。觀旅局指出，梅花從元旦起就陸續開花，目前綻放約二成，到農曆年前都是賞花好時機。

觀旅局長楊勝評表示，園區內規劃草地遊戲區、梅下野餐區、拍照打卡區、文創桌遊紀念品區及親子點心攤位區六大活動區，同時推出賞梅童樂、梅下野餐、草地遊戲、親子點心攤、拍照打卡活動送桌遊及原住民族傳統藝術展演的六項活動，讓遊客賞花之餘，也能闔家同樂。

12、13及20日為限量活動日

楊勝評說，梅花季期間的十二、十三及廿日為「限量活動日」，這三天賞梅區附近設有草地野餐區，民眾透過網路報名參加梅下野餐，可獲防水野餐墊一張，但每天限量五十組。此外，「限量活動日」來園，成功拍照上傳的前三百人，也可到服務區出示上傳成功畫面，也可獲贈限量「角板山文創桌遊紀念品」。

梅花季活動十二日上午十點的開幕典禮，將邀三民國小森巴鼓、羅浮青年美聲組以及二○一六年獲得夏威夷國際烏克麗麗大賽冠軍的蔡晧怡演出；十三日上午十點有三民國小管樂團及合唱團演出，下午二點有長興國小帶來打擊樂及歌謠，下午三點則是羅浮國小帶來戲劇舞蹈表演；廿日上午十點有介壽國小弦樂團、合唱團演出，下午二點羅浮協會進行歌唱表演，下午三點有原林藝術舞集，當日下午四點閉幕。更多活動訊息可至臉書粉絲專頁「桃園市觀光旅遊局2019角板山梅花季」查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/