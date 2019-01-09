〈北部〉苗栗「惜食」 超市即期食品助社福

2019-01-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕珍惜食物、照顧弱勢，苗栗縣政府與全聯實業股份有限公司合作，推出「惜食計畫」，由全聯門市提供保存期限屆滿前的生鮮食品，再由苗縣府媒合社福團體、社區組織每日向全聯領取，作為社區共餐、老人服務的食材，藉此達到雙贏。苗縣府表示，今年計畫正式啟動，未來盼有更多企業響應。

做共餐、老人服務的食材 嘉惠300人

苗縣府社會處長范陽添表示，目前縣內共有十三家全聯門市參與計畫，苗縣府也媒合十三個提供共餐服務的社福團體、社區發展協會，每日與相對應的全聯門市領取即期食材，去年底試辦成效卓著，不僅避免食物浪費，同時也減輕社福團體的食材成本，遂於今年一月該計畫正式上路。

范陽添說，目前優先協助媒合提供共餐服務的團體及據點，由各單位於約每日晚間九點半，自備保鮮盒袋至配合的全聯門市收取即期的生鮮食品，作為隔天備餐使用，每日受惠民眾近三百人。

縣府盼推廣到全縣 更多企業響應

目前苗栗縣共有四千六百多戶中低收入戶，社區關懷據點加上C級長照站逾一百個，范陽添指出，縣內社福食材需求量大，迫切需要更多企業共襄盛舉，使食物能發揮最大效益，分配給各個機構及社福團體，未來苗縣府會再積極媒合，盼能於十八鄉鎮市皆成立類似的合作模式。

至於有其他縣市政府安排弱勢學童至超商領取食物飽餐政策，范陽添表示，因考量超商屆期食品下架時間多在深夜時段，若由學子再外出領取恐有安全疑慮，故現階段仍在研商，暫時不會跟進。

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