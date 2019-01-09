〈北部〉人行道改善延宕 竹北光明商圈叫苦

2019-01-09

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市光明商圈的光明一路人行步道改善工程，原訂今年初完工，卻至今仍在施作，民怨影響交通和店家生意。竹北市公所表示，由於管線遷移、下雨等因素，工期展延，已要求廠商儘量趕工，讓整體工程在本月底前完成進度至少八成，減少衝擊。

原訂1.2完工 管線、天氣問題展延

竹北市公所表示，光明一路人行步道改善工程，獲中央前瞻基礎建設計畫補助，施工範圍為縣政二路到縣政九路之間的光明一路，兩側人行道合計一千一百廿一公尺，採透水工法施作硬底鋪面，從二．四公尺拓寬為三．五公尺。

工程包括設置預鑄水泥緣石、清掃孔蓋板更新、新設造型路燈、現有樹穴改為連續式植栽帶。完工後，人行道，路燈、路樹與電信等設備都會集中靠道路側，行人通道平均兩公尺寬。

去年九月五日從光明一路南側開始施工，南側做完改作北側，工期一百二十個日曆天，原訂今年元月二日完工。

但市公所工務課表示，受到管線遷移作業延宕、人手孔位置與原圖不符須變更設計以及連續雨天等因素影響，承包商申請展延三十多天。

工區範圍大影響交通 行人走在車道

另為達成營建署工程進度須在去年底達五十%的要求，光明一路北側去年十一月同步開工，不僅行人得走在車道上，由於使用路面的工區範圍擴大，影響往來行車，工期拉長更讓生意受到影響的兩側店家叫苦連天。

公所︰廠商趕工 月底前完成八成

除光明一路施工，新竹縣政府縣治區周邊多條道路目前也正在辦理人行道改善工程，造成尖峰時段縣政二路等幹道更加壅塞。

工務課表示，已請廠商儘量趕工，讓整體工程在本月底前完成至少八成進度，以減少對於交通的衝擊。

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